伊仁絮語——路路爽強配顯戰意

第四場「月球」去年十二月打開勝門，隨後表現亦穩定，翌仗即使回升四班也輕鬆取勝，看來現評分仍未見盡。上仗再戰田草千二，早段被「加州威勝」頂在外疊競跑，因而影響後勁。今仗排內檔起步，若能把握早段切入內欄，順走之下有權闖入前列。對手可留意上仗以佳勢贏馬的「年年豐盛」。第五場「路路爽」在紐西蘭作賽經驗豐富，而且表現甚準繩，來港後在三班出賽三次均所負不遠。上仗角逐田草千六，沿途留居內欄守前列位置，雖然末段只能維持走勢，但最終僅不敵超班馬「健康快駒」及上季四捷的「紅旺」，演出比前進步。今仗降落四班即換上潘頓，戰意明顯，加上排位有利，憑主動跑法應可打開勝門。Ian