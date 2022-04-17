高伯新梅開二度 羅富全追近蔡約翰 潘頓三W封王升榜首

■高伯新昨日起孖，其中「印水紙」由旺人潘頓建功。

昨日舉行六草四泥賽事，潘頓先後勝出賀廄「紅磚勇士」、羅廄「日日型」和伯廄「印水紙」，於第八場後已成為騎師王，賽後追過無馬贏的莫雷拉升上榜首；至於高伯新則另贏「獨角寶寶」，是唯一起孖的練馬師。此外，巴度第八場犯規，罰停賽兩日及十二萬元。潘頓昨日三W兼做騎師王，其中羅廄「日日型」在他胯下連捷，令羅富全在練馬師榜追近蔡約翰一W。賽後羅富全說：「『日日型』上場贏四班賽，對手不算太強，但今場升班遇上『神速奔馳』，本來我認為旗鼓相當，結果我們順利取勝。賽後潘頓報告，今天直路逆風對放頭馬未必有利，故他選擇早段跟隨前領馬跑，減少風阻，直至最後二三百米才外移全力衝刺。此駒今場贏得輕鬆，或會被大幅加分，但二班直路賽編排不多，故可能要嘗試跑千二米了。」以往周六賽事經常爆冷，而昨日亦有不少冷W，其中方廄「駿天使」和蘇廄「月球」獨贏都是十幾倍；前駒練者方嘉柏說:「『駿天使』上場出閘後走勢良好，我一度可以在終點前追過對手，可惜未竟全功，今場牠雖排外檔，不過繼續交出好表現，成功打開勝門。我當初引入此駒時抱有期望，可是牠脾氣古怪，經常起步失機，但末段又能追回不少失地，幸好跑過幾場後開始適應環境，陣上走勢轉趨穩定，今次終於贏馬交代，如果進度正常，牠回到三班仍可望交出佳績。」「月球」練者蘇保羅則說：「『月球』今季由評分低位反彈，先後三W，主因已完全適應環境和賽事步速，上場牠跑千二米排不利的九檔兼起步不順暢，仍能拼得殿軍，今場排二檔且早段步速不慢，令其走得舒服，故末段猶有餘力取勝。」其餘容廄「瑪神滿紛」更爆出四十二倍大冷W，練者容天鵬說：「『瑪神滿紛』較均速，最理想是順住自己步韻競跑，故賽前我對班德禮表示，就算馬兒排十四檔，但仍可視乎形勢自行領放。此駒上季來港後曾有腳患，因此影響進度，論質素其實可以站穩三班。」此外，鄭俊偉昨日憑「無心睡眠」贏馬，暫時擺脫榜尾位置，他賽後說：「『無心睡眠』轉入我馬房時，健康情況並不理想，由於有關節炎，會導致其背部痛楚，幸好經過調理後，情況已經好轉。上場此駒排十一檔，陣上際遇不太理想，入直路後遲遲未能望空，今場排內檔形勢則有利得多，加上出馬少，故賽前我亦認為有力一戰，果然牠沿途走位暢順，取勝十分合理。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜