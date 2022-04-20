仲達 - 友心友型贏面夠高 ｜頭號目標

第七場三班一二○○米。「友心友型」於上季初跑谷草此程時，已嘗在留至包尾之下，直路上在馬林中左穿右插而上，早已顯示此程性能好之餘，實力亦非四班可留，所以今季首兩戰即取得一冠一亞火速交代。至於交代後未有更進一步，除了因為葉廄今季似乎不算積極進取之外，可能本身亦稍欠運，好像在349場次抽十二檔，之後467場次又敗於場地利放，結果被「八心之威」段段快之下放到。

上仗「友心友型」在三月二十三日谷戰角逐四班千二米，因排二檔出閘，沿途有欄可依，無疑是賺了偏差，不過該仗步速較慢，其沿途處於第七位並不算有利，最終只負於更賺形勢的「三生有運」而可彈離再出補中的「桃花盛」，本身所造末段亦更勝「三生有運」，若後駒今次跑另一組三班賽屬機會馬，則「友心友型」的贏面應更高。

無疑，「友心友型」今次初跑三班，或適應一場後會更好，不過此組對手多似是而非之餘，本身是早熟種而快轉六歲，應沒太多歎慢板的空間，賽前再試閘亦似有進取意圖，可博升班即勝。

仲達