安西教練 - 財駿 休出即拼｜重點出擊

第七場三班千二米。不知「財駿」是否因應檢疫問題而滯留從化，直至今晚才能上陣，看其操練程序由一月開始重頭做起，估計之前的傷患應已痊瘉，再看牠最近一課大閘追勢輕鬆，估計狀態已在勇境，今次吼準此際季尾重臨，體力方面更佔優勢。

回說「財駿」往績，上季708場次角逐同程，當晚的跑道偏差極不利走外疊，況且牠當時初上三班，並要面對「飛霸龍」及「年年旺」這對之後續有佳作的當銳馬，最終能追回季軍，伸算本身水準只是三班過客。

今季「財駿」首回合再戰谷草千二，雖然賽事總時間一般，但彎位步速甚快，本身敗在被頂三疊而已。無疑今仗排檔不算理想，但對手多是前置型馬，尤其內側有「其藝先鋒」及「好好彩彩」一向靠快放搵食，本身應可移入二疊遇遮擋，直路上將對手一網打盡。

安西教練