伊仁絮語——快搏強配求補中

第三場「快搏」今季初出即在谷草一千後追入位，可惜之後進度徘徊，上仗更跑尾二，賀賢有見及此安排牠小休，操練工夫重新做起。此駒近期晨操走勢生猛，早前試閘出腳有力，今仗強配潘頓，料有進步演出。而有力威脅前駒應是排位理想的「南莊之歌」。

第五場「華麗活力」愈見進步，上仗臨場備受追捧，然而陣上大部分時間望空，直路上又移出移入，賽後鞍上人被競賽小組問話。今仗更改配搭，只要早段沒有落後太多，有力收復前失。

Ian