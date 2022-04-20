B女靚馬——特攻勝在人馬合拍

第五場四班一千米。呢場我就鍾意「特攻」，佢近兩仗跑同程都發揮得好好，上仗只係僅僅輸畀「萬事有」，可算雖敗猶榮。該賽佢早段反應唔快，然後慢慢移入內欄，直路上仲要不斷搵位，不過望空之後追得好靚，埋門只係差少少就能贏馬，搏殺失手非常可惜。難得賀銘年與馬兒合拍，騎過兩次都上名，我對呢個組合充滿信心，今次只要早少少移出衝刺，就有機會打開勝門。配腳我揀「靚蝦女」同「快一步」。

第七場三班千二米。我就揀「友心友型」做重心，佢今季五戰同程四奪獎金，而且近兩仗都跑亞軍，表現穩定。上仗佢沿途守內欄，直路望空後衝勢良好，狀態又進一步。今次賽前專誠試閘再加打磨，外觀靚到不得了，照計升班負輕磅仍有可為，只要發揮正常，有力取得季內第二場勝仗。

B女