沈集成喜中三元蘇偉賢從練突破三百W 莫雷拉三W重返榜首

■蘇偉賢昨晚起孖，其中「合夥年代」是練者開倉後第三百W。

昨晚谷草賽事莫雷拉憑蔡廄「金剛福星」、苗廄「水箭龜」和沈廄「包裝風雲」贏馬，三W且成為騎師王。至於沈集成另外勝出「南莊之歌」和「幸福至上」，同樣中三元。其餘蘇偉賢和巴度都起孖，包括合作勝出「令才」，而「合夥年代」則是練者開倉後第三百W。昨晚莫雷拉憑蔡廄「金剛福星」「水箭龜」和「包裝風雲」三W兼做騎師王，賽後追過潘頓重登榜首，而前駒今仗取得季內第二W，馬主姚蔚然接受電話訪問時說：「賽前練馬師蔡約翰提過，『金剛福星』經常排外檔都能接近，今場抽到七檔無疑提升機會，當然這匹馬能力一般，爭勝要有好際遇。臨場莫雷拉發揮得很好，前段在內欄慳位，剛好遇上超快步速，所以好彩跑出。」至於「包裝風雲」練者沈集成，在較早場次先以「南莊之歌」報捷，練者表示：「『南莊之歌』早前在從化一直未能回港，或許不是壞事，因為牠利跑新鮮感，今場養精蓄銳而臨，果然交出好成績。其實放頭並非此駒最佳跑法，但今場缺乏前領馬，巴度因應排一檔而執生，發揮令我非常滿意。」其餘蘇偉賢昨晚憑「合夥年代」和「令才」起孖，前駒為其帶來從練後第三百W，後駒則轉倉後終於出頭，練者賽後說：「『合夥年代』今季表現穩定準繩，上場在沙田千六後追接近，我認為轉爭谷草一哩也合腳法，如今證明判斷正確，既然牠目前跑谷草也勝任，日後部署將更具彈性，路程則以千六至千八都合適。」「『令才』貼欄跑發揮會好一點，今場排三檔當然有利，當然巴度亦騎得好。此駒轉入我馬房已經有一段時間，表現不算令人太失望，但我都渴望盡快為其打開勝利之門，因為馬主梁生（梁冠華）是初次交馬予我訓練。這匹南非自購馬來港需要多點時間適應，但其實在上手馬房已曾與頭馬擦身而過，如今評分獲得調整，加上今場排好檔位，形勢有利下總算出頭。」蘇偉賢續說。另外，羅富全和姚本輝昨晚亦有贏馬，前者的「有主意」季內四捷。羅富全說：「『有主意』以往由幾位大師傅策騎都只能接近，反而班德禮與其特別合拍。此駒仍然很稚嫩，目前缺點是入直路後只懂出右腳，未學懂自己轉腳，我已多番嘗試糾正這問題，希望牠年紀漸大後會有所改善。」而姚本輝則勝出「極速奔馳」，他賽後說：「『極速奔馳』上場初跑谷草兼排十二檔，能得季軍表現已不錯，之後牠去了從化，導致較預期遲了來港，但對於這匹單薄馬來說可在當地休養生息，可能也是好事。」