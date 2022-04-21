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馬場浮世繪——水箭龜為前時廄馬破悶局

2022-04-21 列印
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霍利時在上年十二月二十二日賽後交還練馬師牌照，旗下各駒當然要另覓去處，但可能因為突然轉倉，新接手的練馬師需要時間摸索，所以這批前時廄馬一直未有馬贏，但昨晚終於出現突破，轉投苗廄的「水箭龜」突然強配莫雷拉，終於在轉倉後的第四仗贏馬。
馬場浮世繪
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