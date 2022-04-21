馬場浮世繪
馬場浮世繪——南莊之歌首匹從化兵贏馬
馬場浮世繪
授溝女秘訣 勒索學員 網紅涉威嚇性營業被捕
一名自稱「鬼王」的網紅，利用男粉絲急於結識女友的心態，收巨額學費傳授「獨門心法」及「溝女技巧」，受害人先支付三萬元入會費，竟被公開於教學短片中，再被威嚇須再買十萬元課程，否則拒絕刪除相關短片。海關以涉...
2022-04-21
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華視誤報遭解放軍攻擊 網友嚇傻
台灣華視新聞台昨日早上誤報新北市遭解放軍攻擊消息，引起民眾嘩然。華視就事件道歉，指新聞快訊內容是防災影片訊息，強調會嚴懲失職人員。昨早華視新聞播出快訊字幕顯示，「新北市遭共軍導彈擊中，臺北港艦艇爆炸，...
2022-04-21
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再通牒亞速廠：投降可撤離 俄猛攻奪烏東一城 200平民亡
俄烏戰事踏入新階段，俄軍猛攻取下烏東一城，造成二百名平民死亡，並再向死守亞速鋼鐵廠的烏軍發最後通牒，稱若投降可安全撤離。俄軍在頓巴斯地區連日發動猛攻，集中力量沿烏東約四百八十公里長的戰線發動攻擊，幾乎...
2022-04-21
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屋苑議價空間收窄至3%
樓市升溫，業主議價幅度顯著收窄。據《星島地產網》報道，中原地產高級資深分區營業經理伍潔玲表示，近期二手交投重拾暢旺，多個新盤部署開售，準買家加快入市，荃灣愉景新城12座高層A室成交，面積652方呎，三...
2022-04-21
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LPR不變內房股受壓 港股跌83點失二萬一
隔晚美股三大指數收升，惟內地維持貸款市場報價利率（LPR）不變，連續三個月持平，市場憧憬下調破滅，令A股昨日表現偏軟，港股亦受拖累，恒指失守二萬一關口，收報20944點，跌83點。國指收跌69點，報7...
2022-04-21
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奧巴磨利鈍「塞刀」 保四必「達」
巴塞隆拿上輪西甲主場不敵卡迪斯，前四歐聯席位隨時不保，教練沙維勒令球員餘下每場聯賽當決賽打。針對上仗鋒線把握力差的問題，沙維今晚西甲快車造訪皇家蘇斯達還勢復用奧巴美揚任正選箭頭，領軍延續聯賽對戰四連勝...
2022-04-21
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E-kids 20周年 疫情冇Job零收入 42歲林詠倫帶住十萬積蓄北上求生
組成20年的E-kids成員林詠倫（Alan），本打算跟隊友郁禮賢（Kasa）再合體，改名E-Kai重新出發，仲計劃每月出一首歌，5月開演唱會，最後因第5波疫情全部停晒。近半年零收入，剛度過42歲生日...
2022-04-21
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李一飄 - 勿信騎呢KOL 小心墮陷阱｜社論
一名三十二歲網上KOL，涉嫌使用具威嚇性營業行為及誤導性遺漏的不良營商手法銷售約會技巧諮詢課程服務，昨天遭海關拘捕。據報道，這一名被捕男子，自稱「鬼王」，在patreon「開班」，提倡「鬼王溝女哲學」...
2022-04-21
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沈集成喜中三元蘇偉賢從練突破三百W 莫雷拉三W重返榜首
昨晚谷草賽事莫雷拉憑蔡廄「金剛福星」、苗廄「水箭龜」和沈廄「包裝風雲」贏馬，三W且成為騎師王。至於沈集成另外勝出「南莊之歌」和「幸福至上」，同樣中三元。其餘蘇偉賢和巴度都起孖，包括合作勝出「令才」，而...
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