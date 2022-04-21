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馬場浮世繪——南莊之歌首匹從化兵贏馬

2022-04-21 列印
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因疫情影響，早前中港兩地運馬暫停接近一個月，直至上周四始回復正常，而馬會特別為從化兵提供超級優先出賽權，在未來六次賽事可優先上陣，昨晚便有十七駒以此身分上陣，結果沈廄「南莊之歌」成為首匹贏馬的從化兵！
馬場浮世繪
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