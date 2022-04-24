B女靚馬——浪漫勇士繼續拼搏

第九場國際一級賽二千米。我就鍾意「浪漫勇士」，佢今季七戰全部有獎金，而且仲六次贏馬，生性忠心準繩。上仗直路階段追勢強勁，最終力擒「加州星球」，戰鬥力更進一步。最近見佢試閘態度活躍，相信會乘着勇況繼續拼搏。配腳我揀「將王」同「時時有餘」。
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為外防輸入，本港仍實施航班「熔斷機制」，但由於太易觸發導致港人難以回港，商界亦批評過嚴。政府昨日宣佈五月一日起調整機制，觸發門檻由現時三名乘客確診，下調至五人，或全機乘客總數的百分之五，以較高者為準；...
2022-04-23
人民海軍成立七十三周年前夕，中國軍號、海軍政治工作部宣傳局聯合發佈，首支航母主題宣傳片《深藍！深藍！》，更在片尾暗示第三艘航母即將面世。宣傳片長達六分多鐘，介紹了海軍部隊在兩艘航母—遼寧艦、山東艦上如...
2022-04-23
俄烏戰事已持續兩個月，俄稱已奪得烏南重鎮馬里烏波爾，但烏方否認。當地市長指控俄軍正在隱瞞暴行罪證，將死去的平民屍體集中葬在郊外。衛星照片亦顯示馬里烏波爾疑出現大型亂葬崗。俄羅斯周四聲稱已取下馬里烏波爾...
2022-04-23
第五波疫情緩和，限聚措施放寬，一手市場正式起動，由信和、嘉華及中國海外合作發展的港鐵錦上路站柏瓏I，日前開價搶攻，平均折實呎價17608元，首批168伙，即日開放示範單位及收票。柏瓏I首張價單共168...
2022-04-23
鮑威爾預料聯儲局下月加息半厘以抑制通脹，隔晚杜指急跌逾300點，港股昨日跟隨外圍向下，加上美國將17股份列入預定除牌名單，令中概股沽壓顯著，恒指收跌43點，報20638點，大市成交微跌至1086.48...
2022-04-23
今晚拜仁慕尼黑主場迎戰多蒙特，相信是各自射手羅拔利雲度夫斯基和艾寧夏蘭特，最後一次在德甲國家打吡較量。三十三歲老將羅拔仔表現長期保持穩定，傷患反而較二十一歲的夏蘭特少，故今晚勢為後輩上一課，率隊大勝提...
2022-04-23
第5波疫情影響到各行各業，薛家燕向來關心弱勢社群，上月尾度過72歲生日的她捐出300多件新淨「愛心衫」來義賣，將不扣除成本全數捐去慈善團體「莒光文化服務基金」，幫助有需要的香港市民。家燕姐引用《皆大歡...
2022-04-23
本來是四月二十日約朋友吃飯的，但一想第二天，也就是四月二十一日香港放鬆防疫措施，可以四人同枱，那就把約會延後一天，多約兩個朋友。到了二十一日這一天，去了灣仔「和昌飯店」，四個人吃飯，恍如隔世，很是開心...
2022-04-23
第四場四班一四○○米。又是A欄大賽日，一般個人都會稍調整投注方向，買W不會太刻意博有分頭的邊線馬或概念馬。若要揀幾匹獨贏未算一面倒乏味的牌面熱門，此場「鎂之妙」必屬其一。無疑，「鎂之妙」今季養回健康後...
2022-04-24