B女靚馬——浪漫勇士繼續拼搏

第五場二班千六米。我就揀「確認眼神」做重心，佢上仗出閘後順利搶佔內欄，全程都放得輕鬆，最終大勝兩個多馬位，表現非常出色。今場賽前一再試閘，繼續積極備戰，留意佢最近一課大閘綵排，沿途走來態度主動，外觀亦保持靚靚，明顯仍具備勇態，今場雖然升班，但排一檔起步，有助早段守好位，唔排除能夠憑輕磅再勝。配腳我揀「喜駿駒」同「都靈太陽」。



第九場國際一級賽二千米。我就鍾意「浪漫勇士」，佢今季七戰全部有獎金，而且仲六次贏馬，生性忠心準繩。上仗直路階段追勢強勁，最終力擒「加州星球」，戰鬥力更進一步。最近見佢試閘態度活躍，相信會乘着勇況繼續拼搏。配腳我揀「將王」同「時時有餘」。

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