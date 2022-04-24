伊仁絮語——星河小子最佳冷門

第二場「星河小子」在港前在澳洲上陣六次，取得一贏三位，表現頗為穩定。來港後除了首仗所負較遠之外，其後數仗的演出卻不太差。大前仗受制於外檔，沿途居中被頂三疊，走勢仍然生硬，但能堅持至最後一百才乏力。前仗改用前領策略，面對「時時歡呼」及「遨遊氣泡」兩匹冒起中的質新惡馬，落敗情有可原。上仗改爭谷草短途，終點前略為追前，表現尚可，慶幸賽後被減兩分，今仗終可降落四班作賽。以其海外賽績及近仗表現，居四班應可賺些班利，再者騎練合作成功率不俗，誠是最佳冷門。



第四場「領航傳祺 」勤跑之下漸見上力，上仗跑千四留守中後，末段衝刺頗佳，最終僅以個多馬位負於佔有步速之利的「精明勇駿」，首度取得獎金。此駒出自「藤爵士」，母系具有長力，相信隨着年紀增長，日後增程出擊更具威力。不過今仗排位甚佳，配合近期馬房攻勢，料有力出冷。最強對手是「烈風」及「功夫茶」。

Ian