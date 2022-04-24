安西教練 - 樂創未來贏位兼投｜重點出擊

三月二十七日的田A+3跑道出現極端有利前置模式，當日受惠形勢的上名馬匹，包括「神速奔馳」、「糖糖幸運」、「時時滿意」、「加州威勝」、「紅旺」、「合約精神」和「美麗在線」等等，不少都在本周日上陣，且看今次的A欄會否出現另類模式。



回顧533場次田草千二，「時時滿意」之後一仗轉戰泥賽，三歲馬負頂磅能輕取「萬眾力得」，説明之前一仗並非單靠前置賺形勢。況且同場亞軍馬「美麗攻略」在受讓十五磅之下力追不及，所以出自該仗的後追馬，可視為「遇強勁對手及蝕不利追場地」，當中「樂創未來」可看高一線。



「樂創未來」在533場次包尾入直路，大半個彎走三疊之下，結果只敗給三匹貼欄馬，推算是全場形勢最不利一駒。今次吼田A再戰，預計場地模式應利追，值得贏位兼投。

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