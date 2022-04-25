金鎗六十續創歷史 福逸今季短途稱王 浪漫勇士女皇盃改朝換代

■「金鎗六十」昨日勝出冠軍一哩賽後，累積頭馬和獎金都破紀錄。

■「福逸」昨日成功衞冕主席短途獎。

昨日舉行三場國際一級大賽，結果今年打吡盟主「浪漫勇士」勝出女皇盃，沈廄另贏「駿益善」起孖；馬王「金鎗六十」贏冠軍一哩賽，而「福逸」則成功衞冕主席短途獎。至於騎師王是薛恩，他憑「開心威龍」贏馬，另外還得三亞一季；而希斯則另與捧走女皇盃的田泰安勝出「幸運有您」，齊齊梅開二度。其餘希威森憑賀廄「功夫茶」和韋廄「勁力十足」起孖。昨日舉行三場國際一級賽，其中應屆打吡盟主「浪漫勇士」在女皇盃再下一城，練者沈集成說：「『浪漫勇士』贏完打吡後持續進步，而且幅度比我預期更大，真是一匹超級明星馬（Super star horse）。我要多謝馬主劉生的信任，以及整個馬房團體的努力，希望此駒保持進度，下季繼續有好成績。」馬主劉栢輝則表示：「『浪漫勇士』上場贏打吡我無法入場，今次總算可以現場見證，而且是勝出國際一級賽女皇盃，令我非常開心。這匹拍賣會馬是沈集成推介我購入，型格很靚，目前四歲仍然年輕，跑完今場牠會歇暑，希望下季再有進步演出。」至於馬王「金鎗六十」昨日輕勝冠軍一哩賽，牠過終點後不斷起飛腳，而馬房員工持續向馬身淋水，因此沒有影頭馬相。練者呂健威說：「今天天氣非常炎熱，『金鎗六十』跑完後體溫上升，所以要向馬身淋水降溫。此駒已證明不用留到太後，今場勝出除了刷新在港贏頭馬最多紀錄，也突破了『美麗傳承』贏最多獎金的紀錄。我實在十分感恩和榮幸，可以訓練這匹馬王佳駟，牠為我和家人帶來很多美好回憶。」而馬主陳家樑說：「『金鎗六十』自我挑戰成功，在港累積二十一W，我們十分開心。日本方面已邀請此駒出戰六月的安田紀念賽，如果疫情穩定，此駒應該會應邀前往，我當然也會飛去日本為牠打氣，但一切仍要看疫情如何發展。」其餘主席短途獎由「福逸」成功衞冕，練者高伯新說：「我很高興『福逸』能夠衞冕主席短途獎，這絕對有一定難度，而馬主今日終於能夠入場享受勝利喜悅，馬會實在厥功至偉。此駒早在幾周前已準備妥當，馬房團隊上下都付出最大努力，今日當牠前往起步點時，我知道其質素最好，狀態亦提升至最佳，所以我也信心十足，結果牠沒有令人失望，擊敗對手而回，至於未來部署，稍後我和馬主商討。」「福逸」馬主鄭文昌表示：「很感謝高伯新用心訓練『福逸』，馬兒今季維持良好的狀態，由於不想牠負重磅上陣，因此賽後會讓牠提早歇暑，留待下季才戰，至於會否出外遠征，一切交由高伯新決定，但暫時未有計畫。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜