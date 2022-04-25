馬場浮世繪——方嘉柏終於贏夠1000W

馬會早前一直宣傳方嘉柏在港從練累積九百九十九W，但練者的第一千場頭馬等了幾個賽日才終於出現，昨日頭場他憑陳嘉熙策騎的「戰鬥英雄」贏馬，達至新的里程碑。賽後馬會為隆重其事，在大熒幕播出方嘉柏以往的威水片段，而練者接受訪問時提及父親方祿麟，眼紅紅有淚光，非常感人。



至於「戰鬥英雄」馬主梁啟徽說：「『戰鬥英雄』是方嘉柏在港從練的第一千場頭馬，對於練者來說當然非常有意義。我已經很耐沒有入馬場，感到十分開心，何況一入場即有頭馬拉，可以與家人分享喜悅。『戰鬥英雄』是我和家人今季第九場頭馬，方嘉柏把此馬的狀態維持得很好，忠心肯跑而且經常接近，所以賽前我們都有一定信心。」

馬場浮世繪