馬場浮世繪——潘頓1400W美麗同享

「美麗」系昨日大軍壓境，包括「美麗同享」、「美麗攻略」和「美麗在線」等全部是熱門分子，可惜最終只得前駒順利掄元，而騎者潘頓則取得在港第一千四百W。至於「美麗」系主理人郭少明賽後說：「『美麗同享』原本報爭三月二十七日的賽事，但當日早上牠的大腿皮膚不適要塗藥膏，按例必須退出比賽。不過可算錯有錯着，因為此駒身形比較單薄，這樣反而讓其有更多時間休養生息，養精蓄銳迎接今次賽事，下場牠出戰五月尾的千六米三級賽，希望屆時仍然有好表現。」

馬場浮世繪