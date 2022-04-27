安西教練 - 風中勁松 補中合理｜重點出擊

第七場「風中勁松」是澳洲自購馬，看來甚適應香港水土，單論在港初出一役，雖然該賽出馬較少，但直路走內疊不利路段之下，能與「萬眾力得」鬥得接近，看後駒隔仗能補中頭馬，之後轉戰泥地亦一再交出成績；至於頭二馬「勝不驕」及「飛凡」更是季內長處勇境之馬，其中「勝不驕」更有本事挑戰二班強手，故對於初試啼聲的「風中勁松」而言，表現合格有餘了。

隨後「風中勁松」再戰谷草一千，排檔相對較差，起步反應也稍慢，早段更擠碰受阻，亦可能開氣後再跑一千已嫌短，況且谷草此程向來有利前置，本身輸在處境被動。

上仗「風中勁松」初跑千二，論條件相對較合適，不過該賽形勢偏向有利前置，本身早段留後之餘，彎位走外疊更是不利，但在雙蝕情況下，直路能追回大量失地。今次排一檔起步，補中合理。

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