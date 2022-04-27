伊仁絮語——勁快聯盟馬膽之選

第六場「勁快聯盟」對上仗受制於外檔兼起步失機，直路衝刺又未算暢順，但能僅負於「對衡之星」及「董大」，可見愈跑愈進步。今仗初戴眼罩可望改善起步，同場有「歡樂好友」及「同盟力量」等快馬，步速應不會太慢，形勢有利，實屬馬膽之選。

第七場「牛皇頭」上仗泥地改用前置跑法，可惜遇上超班馬「時時滿意」，但與「閃電」及「神之水滴」等三班中堅份子相距不遠，表現進步。儘管本身重逾千二磅，但跑姿尚算靈活，料可應付谷草。

Ian