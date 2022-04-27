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B女靚馬——電玩時代備戰積極

2022-04-27 列印
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第六場四班千二米。我就揀「晉神」做重心，睇番佢上仗輸畀「極速奔馳」，表現絕對唔差，該役早段留得較後，加上排大外檔起步，處境非常被動，直路初再飛出最外疊，雖然蝕位極多，不過最後五十米有力如箭殺上，最後更衝入亞軍，爆發力驚人，證明時值季尾階段，狀態已經逐步復甦。今場再戰谷草千二，幸運地抽二檔起步，而且本身與田泰安都人馬合拍，今場只要早少少發力，相信好有機會補中頭馬。配腳我揀「量化歡騰」同「勁快聯盟」。
  第八場三班一哩。我就鍾意「電玩時代」，佢上仗跑同程得季軍，希威森的發揮算是無可挑剔。馬兒今次賽前曾試大閘，備戰工夫一絲不苟，明顯有心收復前失，而且該課大閘牠更進一步，令我對其信心大增。今次繼續排靚檔，一定會把握機會爭取勝利。
B女
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