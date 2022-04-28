韋達中三元歡騰 莫雷拉蔡明紹起孖 希威森三W首做騎師王

昨晚谷中賽事，韋達和希威森齊齊中三元，他們除了合作勝出「八心之威」和「量化歡騰」，練者另外勝出「奇妙年華」，騎者則勝出姚廄「全民佳知」，並且首次在港成為騎師王。至於為「奇妙年華」建功的蔡明紹，另贏羅廄「駿馬風采」，與莫雷拉同告起孖，後者則分別為東廄「狀元及第」和文廄「怪獸奇兵」報捷。昨晚韋達憑「奇妙年華」、「八心之威」和「量化歡騰」三W，而為後兩駒報捷的希威森，則另贏姚廄「全民佳知」，於第七場賽後已經成為騎師王，亦是來港客串以來的首次。而韋達在「奇妙年華」贏馬後透露：「『奇妙年華』身形龐大，需要較長時間適應環境，但過去兩場開始有進步，今仗負輕磅繼續在合適的大長途競逐，結果成功打開勝門。今次此駒由六百米開始發力，正是我與蔡明紹研究之後的決定，因為牠的腳法比較均速 ，必須跑出自己的節奏，最終騎者發揮，便能取得成績，相信季內仍有頭馬見面。」至於希威森憑「量化歡騰」中三元後表示：「『量化歡騰』季內演出非常準繩，今仗排一檔形勢大好，加上場地乾快合發揮，結果一放到底。今晚賽前我已知道胯下不少座騎都具備爭勝實力，結果我亦能成功把握，最終中三元當然非常高興。我要多謝韋達一直給予的支持，另外為姚本輝贏馬也是個好開始。」而「全民佳知」練者姚本輝則說：「『全民佳知』利跑新鮮感，早前去了從化操練，今場可以說是養精蓄銳而臨，加上落四班跑，可謂競爭力十足。今次是我和希威森首度合作贏馬，這位南非騎師騎前領馬特別出色，亦逐漸適應香港的賽事模式，而『全民佳知』正需要這種騎師發揮，因此我便卜定對方今仗為此駒主轡。」此外，之前跟隨韋達學藝的周俊樂，昨晚也有馬贏，他為希廄「領航大帝」打開勝門，馬主胡偉林賽後說：「『領航大帝』的質素其實不錯，可惜曾經心律不正，但經過希斯悉心訓練，目前健康總算穩定下來，今仗加羊毛面箍有助發揮，很開心最終打開了勝利之門。」另一方面，莫雷拉和蔡明紹昨晚都起孖，前者勝出東廄「狀元及第」和文廄「怪獸奇兵」。「狀元及第」今季四W，練者告東尼指：「『狀元及第』」跑谷草一千米三戰全勝，而且不但贏馬時間愈來愈快，今仗更可以稍留爭勝，表現正在不斷進步 ，加上只得三歲，應該有機會扶搖直上，但賽後牠會接受閹割手術，然後提早唞暑，留待下季繼續爭取成績。」