馬場浮世繪——楊明綸墮馬退出三駒易配

昨晚頭場賽後發生小意外，策騎「金進」的騎師楊明綸在過終點後墮馬，雖然他落地後情況看似無大礙，但由工作人員扶上救護車期間，行路姿態明顯一拐一拐，明顯腳部受了傷。而為穩陣計，楊明綸之後退下火線，餘下三匹座騎全部易配。

馬場浮世繪