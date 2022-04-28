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馬場浮世繪——楊明綸墮馬退出三駒易配

2022-04-28 列印
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昨晚頭場賽後發生小意外，策騎「金進」的騎師楊明綸在過終點後墮馬，雖然他落地後情況看似無大礙，但由工作人員扶上救護車期間，行路姿態明顯一拐一拐，明顯腳部受了傷。而為穩陣計，楊明綸之後退下火線，餘下三匹座騎全部易配。
馬場浮世繪
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