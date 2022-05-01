仲達 - 福朵再追一次｜頭號目標

第五場四班一六○○米。「福朵」乃上期個人大題推介馬，理由是本身第二次出賽初跑千四已入Q，難度絕對不低，一般來說已顯示必有點質素。至於之後在342場次初跑千六，雖然只跑入一席沒大威脅的第四，但同場共四匹蝕了轉彎走三疊的馬當中，最好的「連連行運」之後三連捷，跑第六的「健康馬」亦打疊入Q，甚至跑第九的「喜愛善」也連場上名，則「福朵」蝕完跑第四，怎可能之後在四班再沒表現？



可惜，上仗「福朵」早段展步不快，沿途守在較預期後的位置，入直路後在馬林中被重重圍困，結果塞足一條直路之下負三個身位。

姑勿論上仗結果如何，「福朵」季內硬仗不多，而且每仗之間都有充足休息時間，體力上的優勢如今在馬季下旬應可發揮作用，值得再追一次。

仲達