B女靚馬——喜報應可坐正

第二場四班一千米。我揀「喜報」做重心，佢上仗早段放得順，而且全程都無跑錯，鞍上人在各方面都發揮得好，末段衝勢亦吸引，最終奪得亞軍，只係輸畀超級馬「日日型」，只怪對手太強。佢復課再試大閘催谷，沿途均速而馳，末段衝刺亦有力，狀態有進無步，今場強手遠去，應可坐正。配腳我揀「神彩勇士」同「不可擋」。



第七場四班千六米。我就鍾意「超勁勇士」，佢今季跑三班同程曾上名，路程性能有根有據。上仗出閘反應快，其後守住內欄，直路上左穿右插，最終都跑入位置，而且勢頭愈衝愈勇，所以今次加程二百絕對合適，回降四班兼排靚檔，只要末段攞位靚，就有機會贏馬。配腳我揀「美麗精神」同「紅衣震撼」。

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