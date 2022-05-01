伊仁絮語——明駿福星強配搏殺

第五場「明駿福星」上仗初出跑谷草一千，由於欠缺前速而留守中後位置，轉入直路前已見騎師力策，末段能收復不少失地，最終負於頭馬兩個半馬位，表現已算不俗。此駒今仗出戰田草應更合適，看牠近期晨課表現較前成熟，走勢亦見有力，強配莫雷拉有望更進一步。對手可留意跑田草千二曾締佳速的「閃電俠」，無疑健康不太穩定，但質素頗高，上仗休後復出跟跑而回，今仗排位理想，若能交出八分水準，已有機會闖入冷位。



第六場「大紅袍 」來港後在三班四戰均所負不遠，看來現評分應有不少上升空間。牠大前仗排最外檔，出閘後由外切入領放，僅在最後五十米才被對手趕過；翌仗故技重施，表現亦可；上仗由千四縮程至一千並改爭谷草，結果亦僅以三個多馬位見負。今仗首度降落四班，並抽黃金一檔，同場對手實力普通，爭勝機會甚高。冷門可留意父系為「號令天下」的「超醒神」。

Ian