羅富全破頭馬紀錄 潘頓莫雷拉齊三W 多巴先生大熱贏皇太后盃

■羅富全和潘頓昨日都3W。

昨日重頭戲肉是三級賽皇太后盃，結果由方廄「多巴先生」大熱掄元，騎者莫雷拉另贏「喜旺駒」和「識贏」，但騎師王仍不敵同樣三W的潘頓，因為後者多取兩亞一季。至於潘頓分別勝出希廄「東方飛影」、羅廄「大紅袍」和呂廄「包裝必勝」，而羅富全則另贏「逍遙駒」和「識贏」，累積六十八W打破個人單季頭馬紀錄，並且升上榜首。昨日賽事雖然在變化地舉行，但多數頭馬仍是熱門分子，例如方嘉柏與莫雷拉合作勝出的「多巴先生」和「喜旺駒」，便都是獨贏不足兩倍的大熱門，前駒今仗捧走三級賽皇太后盃，方嘉柏透露：「『多巴先生』在打吡後狀態續有進展，今場跑合適的路程，終於再次交出頭馬，展示其優厚潛質，倘若早段步速更快，牠肯定會贏得更輕鬆。此駒跑完打吡，我盡量保持其新鮮感，甚至沒有安排試閘，如今證明效果良好，下場牠會出戰遮打盃，預計亦會沿用同一部署。」而「喜旺駒」馬主羅詠賢說：「『喜旺駒』目前仍是三歲，但已經取得四場頭馬，表現令我十分滿意，本來賽前一直下大雨，我有點擔心牠能否適應變化場地，幸好最終仍然交出好成績。據方嘉柏表示，此駒早前曾到從化訓練，養足體力，對於成長有正面作用，季內應該會跑完千六米才唞暑，下季目標是四歲馬系列大賽，包括經典一哩賽。」其餘羅富全憑「大紅袍」、「逍遙駒」和「識贏」中三元，賽後以六十八場升上榜首，領先蔡約翰三W，更打破個人單季最多頭馬紀錄。羅富全表示：「我預計今季可以贏七十多至八十多場頭馬，一切盡力而為。『大紅袍』今場落四班出賽，賽前我收到數位騎師來電索騎，由於潘頓是重磅騎師，所以最終決定由他策騎。此駒過往跑三班常排外檔，耗力太多下影響表現，今場落班排一檔自然有利，但牠仍然很稚嫩，將有很大的進步空間，希望下場回升三班潘頓願意繼續壓陣。至於『逍遙駒』今仗賽前我屬意潘頓操刀，但他一早有其他聘約，所以便由薛恩策騎，結果亦交出好表現。此駒跑千四米至千六米都可以勝任，之後部署要看賽程編排。」