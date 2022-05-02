馬場浮世繪——不可擋撞人被抗議保不失

昨日第二場賽後，跑亞軍的呂廄「魅力一丁」抗議韋廄「不可擋」的頭馬資格，理由是最後階段曾被對方碰撞，但馬會競賽小組研訊後裁定賽果不變，令韋達取得今季第三十一場頭馬，練者賽後說：「『不可擋』季內狀態長期保持，而且陣上演出穩定，今場總算交出頭馬，可以向馬主團體交代，我當然非常高興。至於賽後發生的抗議事件，我認為競賽小組的解釋十分合理，他們認為『魅力一丁』受碰撞後已經恢復走勢，並且領先半馬位，可是『不可擋』仍能將其擊敗，因此決定抗議無效。」

馬場浮世繪