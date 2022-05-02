馬場浮世繪
馬場浮世繪——不可擋撞人被抗議保不失
馬場浮世繪
屍體雙腳露出被揭發 青年涉殺女友 街頭拖屍被捕
元朗洪水橋發生恐怖命案，有途人昨日晨跑時，發現一名青年以板車拖着運紙皮、紙袋及保鮮紙包裹的懷疑人形物體，豈料在大街上拖行期間，露出雙腳，街坊慌忙拍下過程並報警求助。警方到場調查後，證實被拖行的為一具女...
2022-04-30
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中共中央政治局召開會議 習近平：疫情要防住經濟要穩住
國家主席習近平昨日主持中共中央政治局會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作，審議《國家十四五期間人才發展規劃》。會議提出，疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全。要切實保障和改善民生會議指出，新冠肺炎疫情和...
2022-04-30
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距離聯合記者會場地僅3.5公里 古特雷斯訪基輔遇俄導彈襲擊
聯合國秘書長古特雷斯到訪回復平靜的基輔，不料遇上俄軍導彈攻擊，多幢建築物起火，烏克蘭總統澤連斯基批評俄方羞辱聯合國。美國總統拜登要求國會追加三百三十億美元援烏，稱世界會追究俄羅斯的侵略行徑。古特雷斯結...
2022-04-30
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利奧坊‧壹隅明開售138伙
疫情緩和，樓市再度起動，各發展商把握旺勢推新盤應市。恒基旗下旺角的利奧坊‧壹隅連環加推，明日（5月1日）開售共138伙，折實價全數低於1000萬，8成低於700萬。恒基營業（二）部總經理韓家輝表示，利...
2022-04-30
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中概股風波現轉機 恒指漲813點
外電報道，中央正與美國監管機構討論，容許對在美上市的中企進行審計底稿現場檢查，加上中共中央政治局「放風」提及，出台支持平台經濟規範健康發展的具體措施。兩大利好消息刺激港股重上21000點，恒指曾飆90...
2022-04-30
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我豈是「第5新星」 雲尼封「皇」戰
ESPN日前公布今季最佳U21新星榜，皇家馬德里左翼雲尼斯奧斯祖利亞只排第五。然而，今晚西甲主場迎戰二連敗的愛斯賓奴，這名二十一歲巴西兵乘上場歐聯四強首回合勇態，矢言率領銀河艦隊大勝提早四輪封王，成為...
2022-04-30
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上海封城 羅霖為搵食下月再返去 鄭希怡驚覺豆豉鯪魚炒油麥菜係極品
上海於3月尾開始封城，溫碧霞見勢色唔對，隔離出關後馬上轉往三亞度假，成功喺封城前甩身；往上海做美容代言及直播嘅羅霖就慘被圍困封控小區，20多日足不出戶，當時解封無期，極度擔心冇得食！一家3口已移居當地...
2022-04-30
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李純恩 - 老同事敍舊｜好好過日子
孔昭是我在新聞界的第一個上司，也是打電話通知我入行的人。那時候公司規模很小，她既是編輯，也管採訪，所以也是我記者生涯中唯一一個採訪部主任——十個月後公司開辦了一本新雜誌，我也做了採主——那時候，採訪任...
2022-04-30
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羅富全破頭馬紀錄 潘頓莫雷拉齊三W 多巴先生大熱贏皇太后盃
昨日重頭戲肉是三級賽皇太后盃，結果由方廄「多巴先生」大熱掄元，騎者莫雷拉另贏「喜旺駒」和「識贏」，但騎師王仍不敵同樣三W的潘頓，因為後者多取兩亞一季。至於潘頓分別勝出希廄「東方飛影」、羅廄「大紅袍」和...
2022-05-02
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