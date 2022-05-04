安西教練 - 人和家興 值得再試｜重點出擊

第八場三班泥地千二米。「人和家興」上仗初跑同程大敗而回，若論統計數字，希斯與潘頓合作上名率逾六成，顯示兩者有默契，筆者並不懷疑鬥志一環，最終落第可歸咎馬兒起步時嚴重失蹄，正如我們運動之前未作熱身，若果因此令關節拉傷，自然無法交出正常水準，所以筆者認為，此駒上仗之劣跡可完全抹去。

查「人和家興」在港同父系馬包括「八卦」及「好眼光」等，牠們都一再在泥地交出頭馬，而且「人和家興」也不止一次在泥閘愈放愈勁，明顯腳法合適。

回顧519場次田草千二，牠蝕盡快步速之下僅失三甲，同樣地跟前的「勝不驕」、「幸運有您」及「經典之星」之後都陸續有表現，該仗後駒更是包尾過終點！可想而知前置馬何其不利，況且「人和家興」直路走內疊更是雙蝕，若因上仗之敗而換來分頭，值得一博。

安西教練