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伊仁絮語——一定美麗 除笨有精

2022-05-04 列印
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第三場「幸運勇駒」上仗跑泥地有點睇頭，雖然排外檔起步，但早段拖後能切入內欄，只可惜直路未能望空，最終負於頭馬三乘許，乃在港以來表現最好一次。現評分在淘汰線之下，鬥志不用懷疑，今仗有幸排內檔，早段應可留守較前位置，值得一試。
  第九場「一定美麗」上仗直路上莫雷拉取位猶豫不決，走至約最後一百才望空亦得季軍。今仗換人再戰，因為升班而少負十八磅，計落除笨有精，同場不少前領型馬，對其後上有利，有力收復前失。
Ian
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