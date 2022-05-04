B女靚馬——無心睡眠 勝完再勝

第五場泥地四班千二米。我揀「電子兄弟」做重心，佢上仗早段放得好快，沿途走二疊拍住放頭馬，雖然走位稍稍蝕章，但直路衝刺依然有力，結果都保住殿軍論表現繼續保持水準。今場再跑泥地千二，上仗三甲馬統統不在，難得強手遠去，本身負磅亦輕，已經一再於泥地試準性能，相信今次會有更佳演出，有力打開勝利之門。配腳我揀「勝意龍」同「中華威威」。

第七場泥地三班一哩。「無心睡眠」上仗跑同程輕鬆取勝，表現予人驚喜。當時佢早段貼欄有遮擋，沿途留守包廂靚位，一入直路即移出望空衝刺，結果愈衝愈勁，最終贏出賽事，全程發揮一氣呵成，可見鄭俊偉已經摸通竅門。今次繼續抽好檔起步，同場參賽馬亦唔多，只要發揮出上仗水準，相信仲有機會再勝。

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