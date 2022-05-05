田泰安後上成騎師王 蔡約翰蘇保羅嘉里起孖

■田泰安昨晚為告東尼起孖之餘，更後上成為騎師王。

昨晚舉行八泥一草賽事，告東尼憑「勇敢動力」、「愛馬劍」和「柏林探戈」三W，其中後兩駒由田泰安經手贏馬，他亦後上成為騎師王。至於蔡約翰與嘉里合作勝出「當家信心」和「華卓晴」，蘇保羅則憑「箭意」和「好好心得」梅開二度。告東尼昨晚憑「勇敢動力」、「愛馬劍」和「柏林探戈」中三元，而「勇敢動力」勝出唯一的草地賽，馬主林建康說：「以往『勇敢動力』需要由大外檔衝刺效果最佳，但今場走中檔位置也交出不錯的走勢，反映在持續進步中，相信與早前上從化訓練有關。此馬跑田草千四米向來演出準繩，今仗薛恩亦發揮得宜，人馬的表現都令我十分滿意。」而「愛馬劍」今仗縮程贏馬，馬主團體成員之一胡佩君說：「『愛馬劍』今場由泥地一哩縮程跑千二米，告東尼向我們解釋，此馬有足夠前速，所以跑短途也合腳法，而臨場田泰安發揮很恰當，因為這匹馬喜歡由大外檔展開衝刺，人馬表現合拍。」昨晚蔡約翰以嘉里為殺手，合作勝出「當家信心」和「華卓晴」，前駒馬主黃清華太太黃蔡秀文說：「昨午我丈夫話『當家信心』今場後備補上，但其實事前我一直不知情，而臨場我曾經詢問蔡約翰，此駒試泥閘走勢欠佳，為何仍部署跑泥地，練者解釋試閘與真正競賽是兩回事，其實晨課牠在泥地操練時走勢極佳，結果證明練者判斷英明。此馬暫時兩勝都是五班賽，升上四班未必有優勢，但至少證明泥地、田草和谷草都合發揮。」「華卓晴」馬主蔡奇光則說：「『華卓晴』近幾場都輸在被其他馬頂出外疊，其泥地性能比草地好得多，泥地一哩和千八米均合適，過往牠多數擺前走，今場留後也可以，看來仍在進步中，蔡約翰透露下場會跑月尾的三班泥地千八米，希望屆時繼續有好表現。」其餘蘇保羅昨晚憑「箭意」和「好好心得」起孖，練者賽後說：「其實我應該更早部署『箭意』跑泥地賽，因為牠平日在大圈操練走勢良好，之前跑過一次泥地的表現亦非太差。如今此駒不但證明泥地合腳法，而且即使今仗未能像跑谷戰般前領，但末段依然保持勁度，日後部署上無疑將有更多選擇。『好好心得』跑泥地演出準繩，季內已在此場地三W，令我十分高興，但牠的體格並非太健壯，所以下場部署要視乎賽後狀態而定。」