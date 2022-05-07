伊仁絮語——笑哥兒降班賺級數

第六場「福祐」是與「福逸」同父的三歲馬，上仗於直路收復不少失地，表現漸見進步。本身乃逾千二磅大馬，轉戰沙田應更合適，今場有「加州威勝 」及「奇妙之春」等前領馬，若能把握起步，可作冷配。

第八場「笑哥兒」來港前五戰獲一勝三位，除了初出贏三歲定磅賽，其後均跑級際賽，並曾於千六米一級賽僅以鼻位負於當地三歲馬王「驍勇劍神」，級數甚高，可惜抵港後因傷而休息多時。上仗僅負於「美麗同享」兩乘許，表現令人欣喜，今仗初降三班，對手實力頗一般，可以一試。

Ian