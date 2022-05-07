B女靚馬——紅麗舍人強馬勇

第五場四班千八米。我揀「紅麗舍」做重心，佢上仗早段置中競跑，沿途走勢非常順暢，但可惜被頂在三疊轉彎，走位非常蝕章，雖然直路階段衝刺欠勁，但也未有力弱，能夠一直維持均速過終點，最後得第六名，我認為呢匹九歲老馬尚有戰鬥力。今場瞄準田草千八重臨，並且扳用莫雷拉，人強馬勇加上路有專長，相信好有機會重開勝門。配腳我揀「巴基之友」同「香港精神」。

第七場三班一千米。我就鍾意「魅影揚飛」，佢上仗跑同程輕鬆取勝，表現予人驚喜。計一計數，此駒近五仗連奪兩贏三位，七歲老馬喜逢第二春，相信幕後會把握機會乘勢再拼。今次賽前休息近兩個月，兼且曾上從化培養新鮮感，期間工夫做到足，上月中又有大閘綵排，備戰非常積極，相信好有機會再下一城。配腳我揀「攻頂」同「電源之駒」。

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