B女靚馬——紅麗舍人強馬勇

第七場三班一千米。我就鍾意「魅影揚飛」，佢上仗跑同程輕鬆取勝，表現予人驚喜。計一計數，此駒近五仗連奪兩贏三位，七歲老馬喜逢第二春，相信幕後會把握機會乘勢再拼。今次賽前休息近兩個月，兼且曾上從化培養新鮮感，期間工夫做到足，上月中又有大閘綵排，備戰非常積極，相信好有機會再下一城。配腳我揀「攻頂」同「電源之駒」。
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新冠疫情持續兩年多，港人已好久沒返「鄉下」日本旅行。但昨日傳出好消息，日本媒體報道，為了平衡防疫與經濟復甦，日本政府有意放寬入境檢疫措施，讓外籍旅客入境，初期會允許有人數限制的旅行團入境，行程須固定，...
2022-05-07
《廣東省衛生健康委生育登記管理辦法》已於日前實施，《辦法》明確列明生育子女毋須再審批，實行全口徑生育登記制度，並在登記流程、辦理材料和辦理時限等方面更加優化及方便民眾。新修訂的《條例》刪除有關「再生育...
2022-05-07
俄羅斯持續炮擊位於烏克蘭南部馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠。烏克蘭政府表示，再有約五百名平民在聯合國協助下，成功撤離馬里烏波爾，當中包括被困在亞速鋼鐵廠的平民。聯合國指，正與國際紅十字會安排第三輪撤離平民計劃...
2022-05-07
新盤市場回旺，嘉里建設日前開放何文田現樓盤瀚名示範單位，並公佈首批30伙價單，折實平均呎價23300元，全是1房戶型，折實最平約738.3萬元起。嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪指出，瀚名首張價單共...
2022-05-07
加息陰霾再次來襲，美股隔晚急挫，三大指數跌幅均逾3%，港股隨外圍低開，科網股領跌，恒指兩度跌穿20000關，曾瀉逾800點，終收報20001點，跌791點，險守20000點，成交額1178億元。國指收...
2022-05-07
利物浦鋒將近況大勇之外，以法賓奴泰華利斯為首的中場攻守兼備，表現同樣出色。今晚英超主場迎戰熱刺，這條全能中場線勢凍結對手反擊三叉戟哈利卡尼、孫興民和古路施夫斯基，同時後上埋門率隊各戰線連贏第七場，讓球...
2022-05-07
以喪屍為主題的喜劇《食腦喪B》，下周踏入結局篇。近期獲力捧的何廣沛飾演的主角「余陽光」，經常以不同造型現身，《頭條》之前就率先公開佢扮豬在中環四圍爬，今次再獨家公開佢嘅激似「耶穌」造型，仲會預告馬貫東...
2022-05-07
特區政府專家醫生說，新冠肺炎已經成為香港的一種風土病，病毒無法在社會上完全消失。這麼說，倒是令人鬆一口氣了。風土病也就是本地流行病，比如香港的常見傳染病，如結核病、肝炎、痢疾、腸熱等等。如今再加一個新...
2022-05-07
第三場二班一四○○米。此場頂分為105，評分區域較正常的二班賽高出五分，若按85分上限的三班賽之選馬邏輯，博W應是101分或以上的馬匹佔優勢，而此組只得「加州得迅」一個選擇。「加州得迅」在兩仗前才加至...
2022-05-07