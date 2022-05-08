莫雷拉中三元 羅富全蔡約翰起孖 田泰安 四W做福將

昨日田泰安憑東廄「連連有盈」、姚廄「寶成智勝」、羅廄「路路爽」和「皇龍福將」四喜臨門，最終成為騎師王。而莫雷拉則憑文廄「紅麗舍」、蔡廄「電源之駒」和「烈風」中三元。至於羅富全和蔡約翰各自起孖後，榜首形勢不變。此外，黎海榮和莫雷拉都因陣上犯規而被罰停賽兩日。



田泰安昨日勝出「連連有盈」、「寶成智勝」、「路路爽」和「皇龍福將」，四W兼做騎師王。前駒馬主任錦光說：「『連連有盈』是典型短途馬，跑千二米最佳，上場牠表現令人失望，主因蹄甲輕微發炎，今場練者告東尼在沙圈告訴我，馬兒的蹄甲已康復，應該可以順利取勝，結果亦一如他所言。」



「寶成智勝」馬主蕭澤偉則說：「賽前我以為『寶成智勝』不是牌面馬，但臨場姚本輝卻表示牠贏面很大，無疑增強了我的信心。賽後練者更表示，田泰安發揮出色，而此馬上場配莫雷拉，但他今場選騎別駒，結果走寶了。」



而「路路爽」練者羅富全說：「『路路爽』跑千六至千八都合適，上場加配半邊防沙眼罩後，結果跑第二名表現進步。今場此馬負輕磅，我第一時間邀請莫雷拉策騎，可惜他早有其他聘約，於是改配近期好旺的田泰安，最終成功取得頭馬。」



至於莫雷拉則勝出「紅麗舍」、「電源之駒」和「烈風」，前駒練者文家良說：「『紅麗舍』上場在周俊樂胯下跑第六名，賽後我立即收到莫雷拉的索騎訊息，可見騎者都幾有眼光。事實上，此駒雖然已經九歲，但身體很健康，而且演出忠心，如果馬主不介意，我認為牠下季十歲仍可繼續服役。」



而「電源之駒」馬主吳家萌說：「『電源之駒』是劉業強主席介紹給我的，我當然信任他的揀馬眼光。此馬應以千二米為最佳路程，今場跑一千米稍短，最終仍可以交出頭馬，表現令我驚喜。」



其餘「烈風」馬主蕭劍平說：「『烈風』來港後健康曾出問題，幸好如今已完全康復，陣上表現亦愈來愈好，今場排內檔有利，賽前都認為牠機會不俗，而日後應可跑更長的途程。」



另一方面，周六賽事常爆冷門，昨日「新威煌」和「電氣騎士」贏馬都有十幾倍分頭。至於葉廄「忠肝義膽」更在黃俊胯下爆出三十五倍W，騎者賽後說：「『忠肝義膽』上場遇到快步速，跟得很辛苦，所以末段走勢平平，由於牠比較大隻，今次轉爭沙田其實更合，賽前航哥指示盡量讓馬兒放鬆來跑，最終贏馬可算是驚喜。」

記者：文傑、亨利、陳嘉甜