安西教練 - 請飲茶 強組出品｜重點出擊

第二場第四班一六五○米。「請飲茶」在579場次同程，雖然對頭馬「寶賢得得」毫無威脅，但留意前五名馬當中，唯獨牠以前置跑法得第五，無疑本身是快步速受害者，至於沿途跟在「請飲茶」身後約兩個馬位的「雄龍」，最終包尾大敗，但剛周六跑田草千四差點爆大冷W！

再數579場次另一早段跟前的「新威煌」，則在剛周六降班贏馬。除此之外，該賽受惠步速形勢入位的「威威鬥士」、「翔龍再現」及「彩虹之光」，之後一仗都即交出成績，賽事水準說明了一切。

回說「請飲茶」上仗谷草一哩，除了頭馬「全民佳知」採取前置跑法一放到底，其餘前列馬都是受惠形勢而追得接近。而「請飲茶」早段守二疊第四位，走位較「全民佳知」較蝕，誠是雙重逆境受害者。畢竟本身是579強組出品，今次一於作馬膽。

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