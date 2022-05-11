伊仁絮語——友心友型形勢有利

第六場「董大」曾憑後勁擊敗「佳運發」取勝，表現出色，之後兩仗因受制於賽事形勢才落第。上仗改配田泰安，沿途守內欄一步不蝕，可惜遇上負磅較輕的「對衡之星」而不敵。今仗排位仍佳，而且同場對手實力普通，力足補中。

第八場「友心友型」近仗表現穩定，惟跑法略為被動，經常因取位稍遇阻滯而影響成績。今仗排位雖一般，但幸好同場快馬不少，本身五歲仍未止境，若能在早段取得遮擋，避免多走腳程，應可構成威脅。對手可留意具有班利的「順勢贏」。

Ian