B女靚馬——風繼續吹縮程賺級數

第五場四班一千米。我就鍾意「風繼續吹」，佢上仗跑千二都表現唔差，出閘後一直守住內欄，沿途跟前有遮擋，而且跟得好順，到出彎入直路亦取位準確，結果能拼入季軍，證明人馬合拍，同時初戴眼罩有此效果，亦可見配備合適。 今次轉戰谷草兼縮程二百，計級數較對手優越，而且四月初曾上從化試一千米閘，看來早已有心縮程攻堅，今次再由雷神操刀，有力打開勝利之門。配腳我揀「靚蝦女」同「華麗活力」。

第六場四班千二米。我就揀「董大」做重心，佢上仗早段跟得好順，沿途守位亦靚，到接近出彎之際逐漸移出，直路望空後愈衝愈勁，到接近終點才被「對衡之星」追過，屈居亞軍非常不值。見佢復課狀態有進無退，今場對手亦實力普遍，大有機會補中。配腳我揀「辣得驕」同「各取所需」。

B女