蔡約翰1400W莫雷拉做騎師王 姚本輝起孖翻雲順風

昨晚谷中賽事在變化地舉行，姚本輝憑「觔斗雲」和「鼓浪順風」起孖，而前駒騎者希威森另贏「星耀王者」，後駒騎者梁家俊另贏「生生福運」。不過，騎師王則是取得一冠兩亞兩季的莫雷拉，他為蔡廄勝出「志勝時機」，令蔡約翰取得在港開倉第一千四百W。

姚本輝昨晚憑「觔斗雲」和「鼓浪順風」起孖，賽後他表示：「希威森早前曾為我馬房的『全民皆知』贏馬，表現令我非常滿意，所以很樂意繼續把實力馬交其搏殺，而他今仗亦沒有令我失望，順利為『斛斗雲』取得頭馬，我覺得他已經騎出信心，騎功也比前成熟，相信可以在港闖出一番功業。至於『斛斗雲』十分喜歡變化地，今晚跑淋地當然有助，但賽前沒有預計可以贏五個馬位，牠在賽事中不斷進步，目前已經可以稍留競跑，跑法更具彈性。」

「『彭浪順風』不太受鞭，而梁家俊今仗在直路只打了兩三鞭，所以馬兒沒有內閃，可算是取勝的關鍵，當然除了騎者的出色發揮，馬兒評分有利也是原因。此駒在上季尾最後一戰墮馬，心理上有陰影，今季我安排牠跑不同路程，希望慢慢重建其自信，很高興牠終於重敲勝門。」姚本輝續說。

其餘蔡約翰昨晚憑「志勝時機」取得在港開倉第一千四百W，而羅富全則憑「華麗活力」贏馬，兩者在練馬師榜的排名未變。羅富全說：「雖然今仗場地變化，但『華麗活力』前次曾在黏地跑第四名，所以我並不擔心。此駒上場出閘緩慢，之後又意外多多，結果與頭馬擦身而過，今場賽前我千叮萬囑潘頓，一定要讓馬兒走位暢順，不要再重蹈覆轍，最終成功補中，由於這匹馬身形細小，所以我會安排繼續牠跑谷草。」

另外，昨晚賽事跑變化地，「家樂飛駒」和「天池怪俠」都趁機取勝，前駒練者賀賢說：「『家樂飛駒』加盟我馬房的時候，評分已下調至有利水平，但健康卻不太正常，需要細心照料，今仗場地受天雨影響起變化，應該對其有利，當然鞍上人薛恩的發揮亦可圈可點，前中段一直留守後疊，然後在直路沿內欄連追多個馬位，終點前力壓對手險勝。」

「天池怪俠」練者蘇偉賢則說：「『天池怪俠』年輕時在紐西蘭贏過變化地，因此今仗下大雨我都不太擔心，而何澤堯非常熟悉馬性，在大約九百米處中段變奏成功。此駒是忠心鐵馬，經常跑入前列有獎金收，雖然目前已屆七歲，但戰鬥力仍在，而且始終有班底，所以今季可以取得兩場頭馬。」

記者：文傑、亨利、陳嘉甜