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馬場浮世繪——徐雨石食頭胡達標欠八W

2022-05-12 列印
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徐雨石昨晚憑五班賽的「生生福運」食頭胡，季內頭馬增至十三場，但他在從化有設倉，所以要贏夠十八W才符合馬會的達標要求，而其五班頭馬早已贏夠數，因此仍要爭取八場四班或以上的頭馬，如今距離馬季煞科只餘下兩個月，必須加把勁了！
馬場浮世繪
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