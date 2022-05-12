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馬場浮世繪——天池怪俠奇招致勝破盲門

2022-05-12 列印
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昨晚第七場三班千八米賽事，偉廄「天池怪俠」在何澤堯胯下採取中段發力的戰略，結果成功爆出十九倍冷W，而此駒今仗排七檔取勝，更打破近三季谷草A欄千八米這個檔位無馬贏的盲門！
馬場浮世繪
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