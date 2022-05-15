B女靚馬——美麗喝采泥地合適

第六場四班千二米。我最鍾意「奮鬥雄才」，佢上仗早段放得好快，去到中段就稍為留力，直路階段衝得起勁，埋門未有打鞭，到接近終點才被「戰鬥英雄」追過，關鍵是沿途見佢走勢從容，明顯勇態已備。今次再戰田草千二，我對佢信心十足，加上負磅夠輕，大有機會打開勝利之門。配腳我揀「月球」同「勇敢夢想」。



第八場三班泥地千二米。我就揀「美麗喝采」做重心，留意佢過往試泥閘都走勢唔差，尤其最近一課大閘更凱旋而歸，當時鞍上人未有用力，馬兒亦自動搶前，而且所造時間亦靚，證明泥地適合發揮。雖然今次初跑泥地，但檔靚加上負磅唔重，相信會有理想表現，只要留放得宜就有權贏馬。配腳我揀「大眾勝利」同「駿天使」。

B女