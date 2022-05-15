伊仁絮語——駟跑得薛恩重視

第四場「鑽兩鑽」來港後七戰皆不入三甲，評分持續下調至現居五班，伸算已有優勢。回看牠在323場次跑沙田千二追入第六，僅負於季內三捷的「月球」，算是初露鋒芒。前仗大幅增程至二千米，難度極高，但最終都所負不遠，上仗評四十一分降班邊緣，敗績可視作部署落班。今仗縮程跑千四，並改配季內騎姚廄馬成績優異的蔡明紹，冷門馬絕不能忽視。



第九場「駟跑得」曾於澳洲昆士蘭鷹園勝出千二米表列賽，照計能力不俗，可惜來港後進度徘徊。此駒在港首兩仗入位，但賽事水準皆一般，其後進軍香港經典一哩賽，由於對手太強而輸得較遠，之後便轉投希廄。上仗初降三班負重磅，末段也能略為收復失地，看來已有進展。今次復課快跳由薛恩包辦，反映備受重視，排一檔有助早段留守靚位，預期際遇甚理想，可以一試。

Ian