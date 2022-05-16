田泰安成為騎師王 薛恩韋達梅開二度 蔡約翰三W搶番榜首

■蔡約翰尾場贏「勝得出色」後，昨日3W重返榜首。

■薛恩和韋達昨日都梅開二度。

昨日賽事跑變化地，蔡約翰憑「旋風飛影」、「波爾多」和「勝得出色」三W，追過羅富全升上練馬師榜首位；而為「波爾多」贏馬的田泰安，另外取得兩亞兩季，最終成為騎師王。至於薛恩憑方廄「星運子爵」和羅廄「妙算騰飛」梅開二度，韋達則勝出「陽明冠爵」和「祥勝寶駒」，同告起孖。此外，蔡明紹第五場犯規，罰停賽兩日和六萬元。莫雷拉昨日開始停賽，但與其合作無間的蔡約翰毫不受影響，最終憑「旋風飛影」、「波爾多」和「勝得出色」中三元，反先羅富全一W升上榜首。而「旋風飛影」馬主陳冠生賽後說：「『旋風飛影』今場跑泥地，而且後備補上，我們信心都不大，但賽前蔡約翰對表示，此駒於泥地跑道操練時翻步靈活，泥地性能應該不錯，結果今場在大雨下的泥地交出頭馬，表現給予我們驚喜。」「波爾多」馬主蕭楊顯婷的丈夫蕭劍新則說：「『波爾多』上場在黏地跑獲亞軍，今次再遇變化地，所以繼續交出好表現。此駒跑千二米至千四米最合，勉強可以扳到千六米，由於在港出賽不多，健康保持良好的話，應該仍然有進步空間。」至於羅富全則憑「妙算騰飛」贏馬，練者賽後說：「『妙算騰飛』今仗原本由莫雷拉策騎，但由於他停賽而由薛恩接手。此駒轉入我馬房後，暑期在游水池走甩傷及腳部，自此信心被打擊，陣上只能跑得接近，但不少騎師都對我表示，其質素應該不止四班，如今落到五班當然有利，不過我亦要多謝馬會獸醫的悉心照料和馬主肯給予耐性。今場薛恩走位出色，屬於取勝關鍵，我預計馬兒勝後會加五至六分，下場仍能留在五班跑，希望牠開齋後可重建自信，繼續交出好表現。」其餘為「妙算騰飛」開齋的薛恩，另贏方廄「星運子爵」起孖，練者方嘉柏表示：「今日薛恩做足功課，賽日早上親自行草地跑道，他認為直路外欄場地情況較佳，所以希望將座騎移往外欄競跑，我尊重其判斷，並且給予支持，雖然『電訊飛彈』未竟全功，但『星運子爵』則順利取勝，後駒上場在泥地賽跑殿軍表現理想，所以匆匆再戰，由於今場沒有前領馬，於是自行領放，加上臨場變化場地對其有利，終於力拼僅勝。」而韋達則憑「陽明冠爵」和「祥勝霸駒」梅開二度，練者說：「『陽明冠爵』過往曾勝谷草一千米，但當時排好檔，而且步速形勢配合，所以今場決定嘗試轉跑田草千二米，賽前我與鞍上人希威森研究戰略，由於場地起變化，於是決定採用主動跑法，最終成功放到，而致勝關鍵應是場地鬆軟合發揮，季尾賽事常在變化地舉行，牠有望把握機會再捷。『祥勝霸駒』初出一役表現不俗，但之後增程千四米部署過急，而且擺得太前競跑，結果落敗，今次落四班出賽抽得有利一檔，場地稍軟也對其有利，終於把握機會取勝。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜