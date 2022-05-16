馬場浮世繪
馬場浮世繪——莫雷拉停賽損失超嚴重
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陪男友追車 慢慢情迷鐵軌 女鐵路迷遇「柴頭」牽緣份
鐵路迷，一向以來是男人的世界，鮮見女士身影。近日在東鐵線過海段通車活動上，一名化淡妝女生現身月台，舉起相機拍攝，她叫Ella，原本對鐵路的印象就是「咪一架車」，其後邂逅一名鐵路迷，由陪男友追車，到情迷...
2022-05-16
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首架國產C919大飛機 試飛成功
中國商飛公司即將交付的首架大型國產C919大飛機首次試飛成功。新華社報道，一架編號為B-001J的C919大飛機在周六上午六時五十二分，於上海浦東機場第四跑道起飛，九時五十四分安全降落，標誌着中國商飛...
2022-05-16
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上訴庭指等同評價胸部大小 英判例：指人禿頭屬性騷擾
英國近日有一宗特別的判案。就上訴法庭在十一日的一項裁決判定，在工作場所稱呼男性為禿頭，是性騷擾的一種表現，認為與評價女性胸部大小的行為無異。案情指出，電工芬恩在一間位於英國東北部約克郡的企業工作，工廠...
2022-05-16
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屋苑頻錄換樓客入市
二手交投趨升，不乏換樓客入市。據《星島地產網》報道，利嘉閣地產高級聯席董事黃靜顏表示，該行新近促成上水御皇庭1座低層C室二手成交，面積約532方呎，3房間隔，獲同區換樓客以685萬承接，折合呎價約12...
2022-05-16
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外圍氣氛改善 內地出招救經濟 恒指本周料重上二萬
聯儲局加息預期降溫，刺激美股上周五上揚，對於港股今天開市走勢，有市場分析認為，隨著外圍股市氣氛改善、內地陸續推出刺激經濟政策，以及上海疫情逐步受控，預料恒指周一將會高開，並重返二萬點。恒指上周五升51...
2022-05-16
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熱刺步步進逼 槍手拆「紐」保四
隨着熱刺昨日英超主場1:0擊敗般尼，多踢一場下以兩分反壓阿仙奴升上第四，槍手為保歐聯席位今晚作客紐卡素不容有失。幸好，兵工廠有巴西左翼加比爾馬天利尼是喜鵲剋星，今晚有力肩負入球重任率兵重響勝鼓，直取客...
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難忘薛影儀喊住求救 經理人林寶玉：我哋冇拎阿儀嚟玩
林寶玉（Connie）由亞姐轉職為「亞視一姐」薛影儀的經理人，兩人合作一年已超越家人關係。對於網民認為亞視明知阿儀講嘢唔叻，外型又特別，夾硬推佢出嚟畀人笑，Connie對此完全唔認同，強調外間認定亞視...
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呂志和獎 - 一切從親「蜜」開始｜勵‧志
將要到來的星期五，大家除了會說「520我愛你」以外，可否也把你的愛分一點給對地球非常重要的物種：蜜蜂？因為在2017年聯合國大會宣佈5月20日為「世界蜜蜂日，紀念三個世紀前來自斯洛文尼亞現代養蜂先驅安...
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田泰安成為騎師王 薛恩韋達梅開二度 蔡約翰三W搶番榜首
昨日賽事跑變化地，蔡約翰憑「旋風飛影」、「波爾多」和「勝得出色」三W，追過羅富全升上練馬師榜首位；而為「波爾多」贏馬的田泰安，另外取得兩亞兩季，最終成為騎師王。至於薛恩憑方廄「星運子爵」和羅廄「妙算...
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