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馬場浮世繪——莫雷拉停賽損失超嚴重

2022-05-16 列印
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昨日莫雷拉開始停賽兩日，多匹近期由他騎開參戰馬因此要易配，最終「志友盈」、「星運子爵」、「妙算騰飛」和「錶之智慧」都分別贏馬，而據以上四駒的練馬師賽後透露，其實各駒今仗本來都是打算繼續由雷神壓陣，如果真的如此，騎者今次停賽實在損失非常嚴重！至於「志友盈」今仗增程兼加眼罩開齋，練者姚本輝說：「『志友盈』今場排九檔，但我不太擔心，因為只有九匹馬跑，影響有限。此駒今仗初戴眼罩，跑來情緒更為集中，可以守得好位，加上由千四米增程至千六米更合腳法，梁家俊亦發揮得宜，結果順利取勝。」
馬場浮世繪
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