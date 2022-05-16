馬場浮世繪——薛恩刻意走外欄有原因

薛恩昨日在早段場次取得兩冠一季，其中最特別的是，他在直路都刻意讓座騎走外欄場地，似乎認為會比較有利。事實上，薛恩為方廄勝出「星運子爵」後，據練者方嘉柏透露，原來賽日早上薛恩曾經行草地跑道，並且認為直路外欄場地情況較佳，因此才有這樣的發揮，而最終亦交出好成績。

馬場浮世繪