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馬場浮世繪——韋達馬雅合作即有火花

2022-05-16 列印
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韋達今季與希威森合作成績出色，昨日他們便憑「陽明冠爵」㩗手食頭胡，騎者有如半個韋廄主帥。不過韋達搏殺亦並非單靠希威森，例如昨日首度與馬雅合作即能擦出火花，憑「祥勝霸駒」贏馬而回，日後對這對騎練配搭，不妨也多加留意。
馬場浮世繪
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