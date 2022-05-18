安西教練 - 常常有餘 谷草能手｜重點出擊

第七場三班千二米。「常常有餘」季內初出即勝同程，賽前試閘由莫雷拉經手，輕勝高班廄侶「顯心星」，但到出賽卻配田泰安，閘前票數排山倒海，同場雷神揀騎「銘記知心」，雖然明知後駒評分飽和，但不免較惹人注目。

事後回看，總場次470的賽事水準絕不簡單，按當晚下半場的短途模式不算利追，「常常有餘」能後上勝出，而蹄下敗將「牽旺加富」一再於逆境跑得好，並曾在526強組走得接近，故初出的「常常有餘」能將之擊倒，伸算評分應尚有大量上升空間。

上仗「常常有餘」名次倒退，可歸咎轉戰田草之餘，三歲馬起步稍慢，然後急急追趕前領馬匹，令早段多耗了力氣。此駒今次易配薛恩，查騎者季內替「顯心星」取得一級賽榮譽，騎方廄馬上名率亦逾四成，騎練合作基礎良好，絕對不遜於田泰安。

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