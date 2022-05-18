伊仁絮語——熹柏龍 配合攻勢

第二場「熹柏龍」在上手馬房曾多次跑得接近，剛戰早段留得太後，直路又較遲望空，結果負於「陽明高高」、「贏盡天下」、「寶賢得得」及「雄龍」，後三駒其後都相繼交出成績，可見賽事水準極高。今仗轉廄初出，配合馬房攻勢，當然值得留意。

第四場「齊天大聖」來港後四戰愈跑愈進步，前仗遇上黏地，沿途留守前列位置，僅在終點前才告乏力。上仗則跑三班谷草千二，負於季內四捷的「有主意」及「友心友型」，表現不俗。今仗初降四班，對手實力一般，加上排位理想，可望打開勝門。

Ian