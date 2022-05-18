B女靚馬——八心之威 輕磅又放到

第六場三班千二米。我揀「八心之威」做重心，佢今季跑同程贏過兩次，上仗更由頭帶到尾，沿途貼欄走得輕鬆，贏馬姿態非常悅目。今仗賽前曾上從化備戰，有助儲回體力與新鮮感，雖然初遇三班強手，但一下子減輕十五磅，預期更有利佢發揮前速，始終上仗輕勝個幾馬位，當弗馬有權完成季內第四捷。配腳我揀「神之水滴」同「紅衣火旺」。

第九場二班千二米。我就鍾意「伊臣」，佢今季六戰非冠即亞，表現忠心準繩。上仗排大外檔起步，出閘後只得搶放一途，從外疊逐漸移入控制步速，結果就此一放到底，而且彈離輕勝，證明狀態弗到爆，里程仍未止境。今次升班再戰，論實力應綽綽有餘，近期見佢密密操練，外觀更勝前時，不排除能再下一城。配腳我揀「時時滿意」同「幸運有您」。

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