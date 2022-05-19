薛恩呂健威梅開二度 巴度變身冷殺手 希威森封王魅力威威

■韋達和希威森昨憑「勝出魅力」和「八心之威」合作起孖，後者更成為騎師王。

昨晚谷戰希威森憑兩冠一亞兩季成為騎師王，包括與韋達合作勝出「勝出魅力」和「八心之威」。至於薛恩就憑呂廄「威威鬥士」和方廄「飛騰騅」起孖；而呂健威另贏「暖在你心」，同告梅開二度。其餘羅富全勝出「忠誠駒」，頭馬又追平蔡約翰；巴度則成為冷殺手，先後爆出二十六倍的「電訊犇豹」和六十八倍的「超額認購」。昨晚韋達和希威森的組合連場搏殺，結果攜手勝出「勝出魅力」和「八心之威」，希威森最終更成為騎師王。而韋達憑「勝出魅力」食頭胡後說：「『勝出魅力』在新馬時曾兩次跑亞軍，當時同場對手不少如今已身在更高班次，可是牠卻需要長時間適應環境，早前又欠運僅負，終於今場在希威森胯下出頭，騎者早段成功克服外檔，移往內欄留力，至五百米左右順勢移出外欄望空衝刺，成為致勝關鍵。我要感謝馬主肯一直給予耐性，等待此駒取勝，相信下季牠仍會有進步，可望繼續交出頭馬。」至於薛恩和巴度昨晚亦起孖，其中前者勝出呂廄「威威鬥士」和方廄「飛騰騅」，練者呂健威則說：「賽前我都有擔心『威威鬥士』排十二檔會後追不及，猶幸薛恩在出閘百多米已經楔到二疊好位，沿途有遮擋，此乃贏馬關鍵。此駒是典型北半球馬，需要一段時間適應水土，表現才會慢慢上正軌，希望今場勝後可以繼續反彈。」而「飛騰騅」馬主運轉乾坤團體經理人鄭明銓醫生說：「我們以往養過『飛雲騅』，馬名源自金庸小說《神鵰俠侶》中，蒙古大汗蒙哥的座騎，該駒最終取得五捷，成績不錯，所以我們決定延續此馬名系列，為如今的新馬取名『飛騰騅』。至於『飛騰騅』過往曾多次只能接近，故今場我們信心並非太大，但方嘉柏指馬兒狀態對辦，最終取勝當然令人開心。」練者方嘉 柏則表示：「『飛雲騅』早前曾兩度由薛恩策騎得亞軍，人馬肯定合拍，今場牠排檔不算理想，但我發覺大概只有『嘭嘭聲』一駒前領，於是決定讓前駒採取主動，而起步後薛恩亦成功守在第二位，最終順利出頭。此駒質素不算超級，但勝在忠心肯跑，因此總會交出成績。」另一方面，華將梁家俊和蔡明紹昨晚也有馬贏，前者為文廄「天行健」大熱開齋，練馬師文家良說：「『天行健』今場贏得僥倖，因為一檔的『增有』臨場退出，令前駒更容易守到靚位，大大提升爭勝機會，當然梁家俊的留放也十分出色，因為此馬的衝刺力很短，不可太早發力。此駒跑田草和谷草均能應付，但由於身形細小，所以還是短直路的谷草最合發揮。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜