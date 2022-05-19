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馬場浮世繪——葉楚航爆電訊犇豹達標

2022-05-19 列印
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昨晚第三場四班千八米賽事，由「電訊犇豹」爆出二十六倍大冷W，練者葉楚航則取得季內第二十一場頭馬。而翻查紀錄，有份在從化開倉的葉楚航，賽前已經有十七場四班或以上的頭馬，即是今戰是贏夠十八W達標！
馬場浮世繪
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