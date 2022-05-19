  • 2022年5月19日 星期四
  • 24º
  • 72%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 公務員機票網DSE張偉文姜濤

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——高伯新愛女入場即搏殺

2022-05-19 列印
Previous Next

昨日第五場馬匹行圈的時候，高伯新與一外籍妙齡女子齊齊睇馬，原來她是練者的大女兒，趁疫情放緩專誠從外地來港探望父親，兩父女如此緊張，果然此場的伯廄馬「勇趣」全力搏殺，可惜終點前不敵大冷門的「超額認購」。
馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd