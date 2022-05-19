馬場浮世繪
馬場浮世繪——高伯新愛女入場即搏殺
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低中高擬加2.04至7.26% 遠超通脹 公務員「疫流」大加薪 被轟脫離市場
過去兩年疫情下，失業率上升，不少打工仔被減薪，全港約十八萬名公務員則只凍薪，但今年各級公務員薪酬趨勢總指標均錄得正數，扣減遞增薪額後，如通過機制批准，低、中、高公僕將分別可獲加薪百分之二點○四、百分之...
2022-05-19
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《華爾街日報》：有人蓄意令東航墜毀
中國東方航空一架客機三月在廣西墜毀，當局成功尋回兩個黑盒，至今仍在事故調查階段，其中有美方人員參與調查工作。《華爾街日報》引述知情人士透露，根據黑盒飛行數據顯示，有人在駕駛艙輸入指令，蓄意令客機墜毀。...
2022-05-19
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烏方表示將與俄交換戰俘 亞速鋼鐵廠最後一批守軍送進監獄
俄烏日前達成協議撤離亞速鋼鐵廠守軍，繼前日撤出二百六十名士兵後，再有巴士接載更多士兵到親俄地區，據悉他們被送到一座監獄。烏克蘭表示雙方將進行戰俘交換，但俄羅斯方面未有證實這個說法。俄羅斯聲稱，有六百九...
2022-05-19
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東鐵過海效應 帶旺沿線物業交投
港鐵東鐵過海段已通車，帶動沿線物業交投。據《星島地產網》報道，美聯物業聯席董事殷勒麟表示，東鐵過海段通車效應帶動下，沿線周邊屋苑二交投隨即受惠，吸引港島上班的外區客轉租為買，透過該行購入黃埔花園一期5...
2022-05-19
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科網股回吐車股續揚 恒指四連升再漲41點
港股連升3日後，恒指昨日表現反覆，略為高開後一度倒跌逾200點，及後回升，收報20644點，升41點。恒指連升4日，為兩周最長升浪，累升逾1200點。周二造好的科網股見回吐，昨日公佈季績的騰訊（700...
2022-05-19
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愛華頓贏即護級 救命刀逼「宮」
英超兩支護級球隊愛華頓和般尼運氣大相逕庭，尾五的拖肥糖有傷瘉復出的射手卡維特利雲重拾射門鞋，今晚聯賽可望領軍在地頭擊退等收咧的水晶宮，提早一輪護級成功，主勝穩開。（Now621台周五凌晨2:45直播）...
2022-05-19
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《瘋火》主持閒時愛分享性經驗 羅曼菲獲火火教冧仔秘技
27歲「巨乳鄧紫棋」羅曼菲（Mangie），前年憑ViuTV《鬼同你上位》奪冠彈出，舊年再靠《賭命夫妻》色誘人夫上位，最近再拍住火火同七師傅（七仙羽）主持《瘋火與膠七》。雖然疫情下拍節目有難度，但一班...
2022-05-19
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李一飄 - 市況好壞 只加不減 公務員大加薪難服眾｜社論
過去兩年爆發疫情，政府不斷推出限聚令，百業蕭條，勞動市場是甚麼境況？不少打工仔被裁，幸存僱員被凍薪已算好彩，更多人被減薪或接受無薪假，勞動市場可說「哀鴻遍野」，但手持「鐵飯碗」的公務員過去兩年只是凍薪...
2022-05-19
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薛恩呂健威梅開二度 巴度變身冷殺手 希威森封王魅力威威
昨晚谷戰希威森憑兩冠一亞兩季成為騎師王，包括與韋達合作勝出「勝出魅力」和「八心之威」。至於薛恩就憑呂廄「威威鬥士」和方廄「飛騰騅」起孖；而呂健威另贏「暖在你心」，同告梅開二度。其餘羅富全勝出「忠誠駒」...
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